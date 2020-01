Šokeeriv tõde: paljud mehed pole kunagi armunud olnud

Kohtingusaidi match.com tehtud küsitluses selgub, et iga viies mees kurdab, et nad pole kunagi armunud olnud. 18% naistest tunnistas sama, seega pole erinevus siiski kuigi suur.

Sellest hoolimata pole mehed armastuse leidmise osad pessimistlikud. 59% meestest usub armastusse esimesel silmapilgul ja 41% ütleb, et nad on esimesest silmapilgust armumist juba kogenud.

Uuringus paljastus lisaks, et meestel lähevad põlved nõrgaks sagedamini, kui naistel. Mees armub elu jooksul keskmiselt 3,7 korda, kui naine ainult 2,9 korda.

Match.com Singles in America küsitlusele vastas enam kui 5000 vaba ja vallalist meest ning naist.

Kui üldiselt levib arusaam, et mehed soovivad naisi võimalikult ruttu voodisse saada, siis tegelikult see nii pole. Meestel on samad soovid, kui naistel – otsitakse hingelist ühendust.