Maailm sinu ümber on suur, Kaksikud. Nii võivad laiemat konteksti arvesse võttes mitmedki sinu praegused mured vaid paari kuu pärast juba täiesti tühised tunduda, paari aasta pärast aga oled need sootuks unustanud. Leia julgustust sellest, et leiad oma elus hetkel palju toetust, et asuda teele uue seikluse poole oma elus. Proovi näha kõike endaga juhtuvat kui lõbusaid seiku eluteel ning lase sellel mõttel oma päevad päikselisemaks muuta. Perspektiivimuutus võib su eluga imesid teha.