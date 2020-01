Arstid kavatsevad surnud meeste spermat kasutada, et doonorlust suurendada

Arstid soovivad võtta kasutusele surnud meeste sperma, et aidata katta doonorluse puudujääki. Akadeemikute sõnul on eesnäärme elektrilöögi kasutamine või eriarstlik operatsioon «eetiliselt lubatud» sest see aitab viljastumisprobleemidega vanemaid.

Leicesteri ülikooli dr Nathan Hodson ja Manchesteri Wythenshawe haigla dr Joshua Parker ütlevad:

«See on teostatav ja ka moraalselt lubatav, et mehed loovutavad pärast surma oma sperma võõrastele annetamiseks, et tagada soovitud kvaliteediga sperma piisav kogus. Kui on moraalselt vastuvõetav, et inimesed saavad oma organeid siirdamiseks annetada, et teiste kannatusi vähendada, ei näe me põhjust, miks ei peaks spermaga sama tegema.»

Viljatus on samuti haigus ja mõni potentsiaalne abivajaja võib-olla eelistabki varianti, et doonor on pigem siit ilmast juba lahkunud. See muudab tulevikus lapse ja doonori suhtlusküsimused tunduvalt lihtsamaks.

Doktorid tunnistavad, et kõige tähtsam küsimus seisneb doonori perekonna õiguses oma lähedase soovidele veto panna – nagu tavalise elundidoonorluse poliitikas.