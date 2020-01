Miks vihmased päevad muudavad meid laisaks?

Ärgates on vihm maalinud su aknale mustri ning tuul vuhiseb akna taga. Kardinaid eest tõmmates on su magamistuba tavalisest tumedam ning ahvatleb sind tervet päeva voodis veetma.

See rahustav kombinatsioon muudab sind hommikul eriti uniseks ning saadab sind muutumatu ilma korral terve päeva.

Miks tegelikult muudavad vihmased päevad meid uniseks?

«Keskkond mõjutab väga suurel määral meie võimet uinuda või ärgata. Kui oleme harjunud magama täielikus pimeduses, võib see olla keeruline, kui ruumis on valgust. Vastupidiselt, kui oleme harjunud ärkama valguses, siis on harjumatu ärgata ilmastikust või aastaaegadest tingitud pimeduses,» selgitab Avocate Christ Medicali unespetsialist dr Darius Loghmanee.

Ta nendib, et valguse või selle puudumisega seotud energia taseme muutusi ei peeta unehäireteks, vaid imastikuga seotud sündroomiks ja tõenäoliselt hooajalise emotsioonide muutuse häire osaks. See meeleoluhäire on seotud ilmastiku muutustega ja võib tekitada tunde nagu oleksite energiast tühjaks pigistatud.

Lisaks muudab vihmase ilmaga kaasnev kõrge õhuniiskus kõrgemaks ka õhutemperatuuri, kui see tegelikult on. Kui keha üritab oma temperatuuri reguleerida ning hoida end jahendana, võite tunda end veelgi väsinumana.

On mõned sammud, mida saate teha, et end vihmastel päevadel erksamana tunda. Dr Loghmanee soovitab hoiduda vihmahelirakendustest ärkvel olles, et vihmast tingitud heli ei tekitaks teis unisust, sest tõenäoliselt muudab ka sel puhul vihma heli teid unisemaks.