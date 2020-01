5 märki, et te ei ole hingesugulased

1. Seksuaalne tõmme puudub

Jah, tohutu kirelõõm, mis mõjub nagu narkootikum, ei kestagi igavesti. Ja kuigi tugeva suhte vundamendiks on sõprus, austus ja lojaalsus, siis ei tähenda see, et sädet üldse olema ei peaks. Kui see täielikult kaob, siis ei ole asi paraku õige.

2. Ta ei ole sinu «hädaabikontakt»

Sinu hingesugulane peaks olema see inimene, kelle poole sa alati esimesena pöördud. Ta võib näha sinu parimat ja ka halvimat poolt, sest sa usaldad teda. Kui see nii ei ole, siis pole kahjuks tegemist sinu hingesugulasega.

3. Te ei tunne end üksteise seltskonnas mugavalt

Kui kaks inimest on tõepoolest üksteise jaoks loodud, siis ei ole nad tuttavad sellise nähtusega nagu ebamugav vaikus. Neile täiesti piisab, kui nad saavad lihtsalt üksteise seltskonda nautida ja selleks ei ole sõnu vaja.

4. On inimesi, kelle seltskonda sa rohkem naudid (sealhulgas iseenda)

Kas tema on see inimene, kellega sa oleksid kõige meelsamini üksikul saarel? Kui sa pigem oleksid mõne oma sõbra, pereliikme või isegi koeraga, siis ei ole eriti tõenäoline, et sul on tema vastu tugevad tunded.

5. Te ei ole tiim