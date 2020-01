Tellijale

Nagu ikka, on raske kirjeldada seda tunnet, mida inimene kogeb kui hingesugulasega kohtub. Või kui hingesugulasega kontakt selles materiaalses maailmas kaob. Aga ma vähemalt proovin ning usun, et kui oled oma hingesugulasega kohtunud, tunned selle siit kirjeldusest kohe ära.

Hingesugulane on nagu sinu parim sõber. Aga enamgi veel. Hingesugulane on selline inimene maailmas, kes tunneb sind paremini kui keegi teine. See inimene on keegi, kes muudab sind paremaks versiooniks iseendast.