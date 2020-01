17 küsimust, mis aitavad paljastada, kas sul on hirm pühendumise ees

Siin on mõned küsimused, mis aitavad selgusele jõuda, kas sa oled suhete vältija (mis tähendab, et sul on tõenäoliselt hirm omastamise või pühendumise ees).

Näiteks need inimesed, kes on kasvanud üles koos kontrolliva vanemaga, võivad täiskasvanuna karta, et suhtes olles kaotavad nad iseenda. Kui lapsena pidid nad laskma end kontrollida, sest vastasel juhul oleks nad kaotanud vanemate heakskiidu, siis on neil ka täiskasvanuna hirm, et just see ongi suhete mõte.