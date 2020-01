Eestlased räägivad ⟩ Naise koht on siiski köögis! Ehk kelle õlule peaks jääma kokkamine?

Tellijale

Imre (35): «Hetkel teeb meie peres rohkem süüa proua, kuna käsil on legendaarse toitumiskava järgimine ning paraku ei ole endal nii palju kogemust ja aega toidutegemise peale kulutada. Ideaalis võiks asi ikka pooleks olla - mul ei ole endal mitte midagi kokkamise vastu, hoopis vastupidi! Enne toitumiskava tegin ise ka päris palju spontaanselt süüa ja seda hea meelega. Enda firmaroaks võin pidada vist pasta bologneset, millesse olen ise lisanud mõnusa koguse vürtse ja šampinjone. Seenefännina on see lihtsalt ideaalne ja kes on söönud, see on kiitnud!»

Viljar (26): «Miks mitte mõlemad?! Kui üks pool on pidevalt näiteks tööga hõivatud, siis tuleb teha kompromiss, et tema võiks kasvõi nädalavahetusel süüa teha. Vahelduse mõttes ja teise poole rutiini vähendamiseks on see väga vajalik. Pannkoogid või pasta või ahjukartulid ei võta ju kaua aega. Uuemad ahjud on automatiseeritud ning ei pea ukse juures toidu valmimist ootama. Mina teen süüa praktilisest vajadusest. Ei saaks öelda, et see üleliia meeldib. Tihti ostan juba valmistoitu, kui ise ei viitsi teha. Kui aga viitsimine tuleb, siis viskan midagi potti, panni või ahju, et kõht ikka täis oleks. Ma ei nimetaks ühtegi oma toitu enda firmaroaks, aga makaronid frikadellide või sinihallitusjuustuga on head.»