Tellijale

Pole raske arvata, miks. Kaks last, üksikema, mees kinni. Mõnikord on see ikka totaalselt masendav. Ja inimese toimetulemise mehhanismid vahetavad ennast nagu mööduvad aastaajad. Kord tuled toime, siis tuled teistmoodi toime, siis ei tule enam toime ja siis vajad juba abi, et üldse kuidagi eksisteerida.