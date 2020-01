15 põnevat fakti jaanuaris sündinud inimese kohta

1. Tulevad siia ilma suure pauguga

Aasta esimesel päeval sündinud inimesed naudivad õnne ja edukust. Tema sünnipäeva on alati lihtne meelde jätta.

2. Üsna rahumeelsed

Uuringud näitavad, et jaanuaris sündinud inimestel on mõned eelised: nad ei ärritu nii kergesti ja on vähem altid meeleolumuutustele, kui teistel aastaaegadel sündinud inimesed.

3. Nad on üldiselt üsna terved

Meditsiiniosakonna teadlased leidsid, et jaanuaris sündinud inimesed nakatuvad igasugustesse viirustesse tunduvalt vähem.

4. Spordis kibe käsi

Jaanuaris sündinud lapsed on klassikaaslastest alati veidike vanemad ja saavad spordis seetõttu tibake eeliseid. Uuringud näitavad, et vanuselt vanimad lapsed tegelevad kõige tõenäolisemalt spordiga.

5. Loovad probleemilahendajad

2015. aasta uuringus selgus, et jaanuaris ja veebruaris sündinud inimesed kippusid kasutama kõrgemat loovust ja kujutlusvõimet, mis puudutas probleemide lahendamist. Nii et kui juhtud järgmisel korral milleski abi vajama, pöördu jaanuaris sündinud inimese poole.

6. Neist saavad arstid või raamatupidajad

Jaanuaris sündinud inimeste kõige tavalisemad karjäärivalikud on kas arstiteadus või raamatupidamine. Mõnikord hakkavad jaanuari inimesed ka kinnisvaramaakleriteks.

7. …või muidu suundutakse kontorisse

Suur uuring näitab, et tegevjuhid sünnivad enamasti: märtsis (12,53%), aprillis (10,67%), novembris (10,67%), jaanuaris (10,13%) ja oktoobris (9,87%). Vahet pole, mis elukutsega tegu – jaanuaris sündinud inimesed on edule orienteeritud.

8. Jaanuaris sündinud mees abiellub oktoobris sündinud naisega

Uuring näitab, et jaanuari teises pooles sündinud mehed abielluvad 2,3 korda tõenäolisemalt oktoobris sündinud naistega. Kuid enne, kui mees ühele põlvele laskub, peaks ta ilmselt teadma, et jaanuar on ühtlasi kõige tavalisem kuu, mil inimesed enim lahutavad.

9. Tõenäoliselt vasakukäeline

Viini ülikooli teadlased viisid läbi uuringu, milles selgus, et novembris, detsembris ja jaanuaris sündinud mehed on suurema tõenäosusega vasakukäelised.

10. Nad on hea seltskonnas

Jaanuaris tähistavad oma sünnipäeva paljud poliitikud ja kuulsused, nende seas Martin Luther King Jr., Franklin D. Roosevelt, Kate Middleton, Ellen DeGeneres ja Oprah Winfrey.

11. Sünnikivi: granaat

Enamik inimese arvavad, et granaat on alati punane, kuid vääriskivi võib olla erinevates värvides. Veelgi parem - öeldakse, et granaat sümboliseerib rahu, õitsengut ja tervist. Jaanuari vääriskivi kandes võib mõne legendi kohaselt oodata igavest õnne, tervist ja rikkust.

12. Kaks sünnilille: nelk ja lumikelluke

Jaanuaris on enamasti külm ja pime, aga värvilised nelgid aitavad meeleolu tõsta. Öeldakse, et nelgi värvil on oma tähendus - roosa mõeldud sõpruseks, punane armastuseks. Lumikellukesi, mida kunagi peeti halvaks õnneks, sest kasvasid surnuaial, seostatakse nüüd lootuse ja iluga.

13. Kaljukits või veevalaja

Inimesed, kes on sündinud enne 20. jaanuarit on kaljukitsed ja jaanuari lõpus sündinud inimesed veevalajad. Kaljukitsed on väidetavalt väga iseseisvad, distsiplineeritud ja organiseeritud – neist saavad tublid juhid. Veevalajad on pigem emotsionaalsed ja neil on tugev humanitaarne instinkt.

14. Õnnenumber: 4 ja 22

Ehkki nad on sündinud aasta esimesel kuul, ei ole number 1 kaljukitse ja veevalaja jaoks kõige õnnelikum number. Selle asemel on hoopis 4 ja 22.

15. Nad on kuulsusejanulised