Pöördumatud vead, mida ripsmekoolutajaga teed

Soovitud tulemuse saavutad ainult siis, kui koolutad ripsmeid õigesti. All on enamlevinumad vead, mida ripsmekoolutajaga tehakse. Halvimal juhul rikud ripsmed täiesti ära!

Kui soovid, et sul oleksid pikad ja elujõulised ripsmed, kohtle neid hellasti. Koolutajaga liiga tugevasti kokku vajutades saavutavad ripsmed ebarealistliku 90 kraadise nurga, aga ka murduvad selle surve all.

Selle asemel püüa koolutaja sättida võimalikult ripsmepiiri lähedale, samas jälgi, et see ei puudutaks lau äärt. Vajuta koolutaja õrnalt paariks sekundiks kokku. Seejärel lase tangid lahti ja liigu ripsme keskosa poole, kus vajuta taaskord õrnalt kokku. Kahest kohast koolutamine tagab kauni kaare. Lisanipp: kui su ripsmed kipuvad olema liiga lühikesed, katseta soojendusega ripsmekoolutajat. Seda on väga lihtne lühikeste ripsmete puhul kasutada ja tekib piisavalt naturaalne kumerus.