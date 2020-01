4 põhjust, miks elada just nii nagu sulle meeldib

Teiste heakskiidust on üsna lihtne sõltuvusse jääda, sest omad kinnistunud vaatenurka, et kõik teised on elukogenumad ja lihtsalt targemad. Sead eneselegi märkamatult teiste hinnangud, uskumused ja vajadused enda omadest kõrgemale. Ümbritsevate heakskiidust sõltumine viib tegelikult unistustest kaugemale, sest sa tugined teiste elukogemustele, ega vali oma ellu seda, mis sinule meeldib.

Osad inimesed hakkavad vastu vaidlema, et nemad ei ole seda tüüpi inimesed, kes teiste arvamust vajavad, ometi on nad kogu ümbritsevast stressis ja tasakaalust väljas.

Siin on mõned levinumad heakskiitmist taotlevad käitumisviisid ja nõuanded, kuidas neid olukordi vältida:

1. Ole teistega sina ise

Kas tunned, et samastud tihtipeale teistega, kui viibid erinevates seltskondades? Sa püüad olla nende moodi, et saada tunnustust ja kuuluda seltskonda. Peagi saavad inimesed aru, et sinu olemus on justkui pendel, sest sul pole millegi kohta ühest arvamust või see muutub pidevalt.

Siirad inimesed soovivad omada selliseid sõpru, kes on ausad ning ütlevad tõde, mitte seda, mida kuulda soovitakse. Parim on olla sina ise ka siis, kui see pole kõigile meeltmööda.

2. Sa ei ole kunagi teiste jaoks piisav ja see on okei

Oled kogenud, et ükskõik kui suurepärane sõber, partner, lapsevanem või töötaja sa olla püüad, pole see ikkagi piisav? Tegelikult ongi nii, et alati leidub keegi, kelle vaated ei ühti sinu omadega ja see on suurepärane võimalus kasvamiseks. Alates hetkest, mil teadvustad endale, et teisiti mõelda ja arvata on okei, valid automaatselt ennast. Teiste heakskiit muutub koheselt ebaoluliseks.

3. Vabasta end pingest

Teistelt kinnituse ja arvamuse otsimine käib käsikäes tundega, et sa pole kunagi piisavalt hea.

Kui hakkad mõistma, et teised ei näe sind sugugi sellisena nagu tegelikult oled, vaid kujutlevad hoopis enese sarnasena, loobud püüdlusest ja vajadusest üldse midagi näidata või tõestada.

See on vabastav ja imeline tunne, kui avastad, et võid olla täpselt selline nagu sina ise soovid, hoolimata, mida teised arvavad.

4. Õpi end paremini tundma

Teadlikuks inimeseks saamine põhineb teadvustamisel, kes sa tegelikult oled ning miks midagi teed. Oleme kõik ainulaadsed ja ka sinus on kogu jõud ja vägi olemas, et elus õnnestuda. Oleme kulutanud liialt väärtuslikku aega, püüdes olla teiste moodi ja täita ühiskonna ootuseid.