Peamised põhjused, miks naised petavad

Põhjuseid, miks naised petavad, on kolm:

armastuse puudumine partneri vastu

soov seksuaalse mitmekesisuse järele

situatsioonifaktorid (näiteks reisil purjus olemine jne)

Enne, kui kipume järeldusi tegema, uurime täpsemalt, mis on need põhjused, miks inimesed on truudusetud.

Naiste ja meeste põhjused polegi nii erinevad

Väga lihtne on langeda esimese oletuse juurde, mille kohaselt ei suuda mehed oma sugutungi vaos hoida. See arvamus muutub aja möödudes üha ebaõiglasemaks. «Traditsiooniliselt väidetakse, et naised petavad tõenäolisemalt, kui mehed, kuna nad pole oma praeguse suhtega rahul. Samas, kui mehed petavad naistest tõenäolisemalt, kuna nad otsivad seksuaalset mitmekesisust,» ütleb inimseksuaalsuse professor Zhana Vrangalova. Ta lisab: «See on mingil määral ka tänasel päeval tõsi, kuid sooline lõhe truudusetuses on uuemate põlvkondade seas kadumas.»

«Vanema põlvkonna mehed petavad palju sagedamini, kui naised, samas praeguses põlvkonnas petavad naised ja mehed sama palju,» ütleb ta. Lisaks on praeguse generatsiooni petmise põhjused sarnasemad, kui vanema põlvkonna omad.

Ühegi naise jaoks pole petmise otsus kergelt tulnud. Pärast aastaid ja mõnikord aastakümneid kestnud püüdlusi oma abielu parandada, jõutakse punkti, kus otsustatakse armastust mujalt otsida.

Teinekord on naised oma suhtega rahulolematud

See ei tähenda, et naised, kes petavad, soovivad alati oma olemasolevat suhet päästa. Mõnikord on lood vastupidised: «Üks peamisi põhjuseid, miks naised petavad, on soov lahkuminekuks põhjus leida, mis paneb tegema asju, et nad vahele jääksid,» ütleb kliiniline psühholoog Charlynn Ruan. «Tavaliselt on nende partner muidu täitsa tore inimene, aga lihtsalt liiga kontrolliv, lämmatav või emotsionaalselt kauge. Naine proovib teha muudatusi, et oma mees paariteraapiasse saada, või innustada teda kasvama ja muutuseid looma,aga kõik need püüdlused kukuvad läbi. Naisel ei jäägi muud üle, kui selline mees maha jätta. Naine tunneb lahkumineku pärast süüd, sest mees vajab teda, aga samas pole enda õnn piisav õigustus suhte lõpetamiseks – petmine annab väljapääsu.»