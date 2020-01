20. jaanuar: Sõnn muutub auahneks, Kalad ei suuda veel ärgata

Algamas on periood, mil eriti oluliseks saab suhtlus partneritega. Küllap tähendab see eelkõige armuasju. Vajad lähedust ja mõistmist.

Tähtis on tunnetada seljatagust. Tead, kes on need, kellele saad keerulisel hetkel toetuda – hoia nendega ühendust ja ole tänulik.

Jõuvarud on piiratud. Kui end juba esmaspäeval väsinuna tunned, on see kindel märk, et sel nädalal tuleb elu võtta rahulikumas tempos.