Edetabel ⟩ Eesti jõudis maagiliste talvevõlumaade esiviisikusse

Eesti talveilm on sel aastal muidugi kaotsi läinud, aga sellegipoolest on suur rõõm näha, et Trip Minutes on just meie kauni Eesti Vabariigi oma edetabelisse esikohale sättinud. Otseloomulikult õigustusega, sest kauni lumevaibaga muutub siinne olemine sõna otseses mõtteks talvevõlumaaks.

Kuigi meil siin momendil veel lund pole, siis ehk leiad alljärgnevast ülejäänud nelja hulgast mõne teise reisisihtkoha, kuhu talvemõnusid nautima minna.

1. Tallinn, Eesti

Lumine vanalinn sarnaneb Disney filmi maagiale. Tallinna soovitatakse kindlasti välismaalastele, sest siinsed vanalinna keskaegsed ehitised ja maalilised tänavad on lumevaiba all imekaunid. Külmal talveilmal saab nautida kuuma glögi ja pärast pikki õues veedetud tunde mõnusat sauna. Välismaalased on meie traditsiooniliselt saunast lausa vaimustunud!

2. Richmondi park, Inglismaa

See park on tohutu suur ja ühtlasi brittide uhkus, mille eest saab tänada kuningas Henry VIII. Tema lasi selle pargi omal ajal istutada, et jahimaadeks kasutada. Talvel on võimalik seal kohata kümneid metsikuid hirvi. Talvel käiakse seal niisama vaba aega nautimas, kelgutamas ja lumega hullamas. Lähedal asub Richmondi pubi, kus maitsta inglise traditsioonilist toitu.

3. Schloss Neuschwanstein, Saksamaa

Mäletate Disney uinuva kaunitari lossi? See on inspireeritud just sellest maalilisest asukohast. Kuningas Ludwig II juhendas selle kõrge monumendina seisva lossi püstitamist ja talle oli abiks usaldusväärne riigi disainer.

Selle hoone sees on maailma ilusaimad toad!

4. Ohrid, Makedoonia

Ohrid võib olla igaühe suvefantaasia, kus ujuda ja päikest võtta, aga see muutub ka talvel tõeliseks võlumaaks. See järveäärne munakividega kaetud ja kitsaste teedega linn näeb lumega võrratu välja. Pole midagi mõnusamat, kui minna ajaloolisesse Makedooniasse hommikusööki ja kohalikku kohvi nautima.

5. Brasov, Rumeenia

Turistid armastavad Brasovi linna sama palju, kui teisi Rumeenia paiku. Põhjuseid on mitmeid. Brasov on klassikaline väikelinn, mis tuntud oma mägise maastiku poolest. Brasovist on üsna lihtne pääseda Bran´i lossi (palju ainest Dracula kohta).