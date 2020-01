Sodiaagisaladused ⟩ Mida inimesed sinust pelgalt tähtkuju põhjal arvavad

Jäär - hirmutav

Alates hirmutavast pilgust kuni ükskõikse suhtumiseni – need on omadused, millega jäärad inimesed ära hirmutavad. Alles siis, kui nad sinuga täielikult tuttavaks saavad, hakkavad mõistma su isiksuse omapära.

Sõnn – muudad inimesed närviliseks

Muudad inimesed tahtmatult närviliseks oma salapärase aura ja mõnevõrra teistsuguse hoiakuga. Kuna oled uute inimestega tutvudes veidi häbelik, arvatakse sinust, et varjad mõnda hirmutavat külge.

Kaksikud – sinust on raske aru saada

Kaksikute tähemärk on tuntud selle poolest, et ta on üks raskesti loetavamaid sodiaagimärke. Uute inimestega kohtudes just sellise mulje jätadki. Sinust on keeruline arvamust kujundada.

Vähk – oled viripill

Vähi märgi all olev inimene on üsna tundlik ja uute inimestega kohtumisel võib see jätta negatiivse või ebaküpse mulje. Vähil on raske oma emotsioone kontrolli all hoida ja jääb mulje, justkui halaksid pidevalt.

Lõvi – oled pealiskaudne

On tõsi, et lõvi tähemärk armastab tähelepanu keskpunktis viibimist, mis paneb inimesi arvama, et oled üsna pinnapealne isiksusetüüp. Lõvi armastabki tähelepanu, aga neis on otseloomulikult ka sügavust.

Neitsi – inimesed tunnevad end ohustatuna

Neitsi on üks intelligentsemaid sodiaagimärke. Inimesed tunnevad sinu intelligentsuse ja omapärasuse tõttu hirmu ja ohtu. Sa oled väga tark inimene.

Kaalud – kõik armastavad sind!

Tänu sinu vaieldamatule sarmile, lahkusele ja lõbusale isiksusele tahavad kõik sinu läheduses viibida. Sinu kerge olemine muudab sõpruse ilusaks. Oled üks kenamaid sodiaagimärke.

Skorpion – intrigeerid inimesi

Intrigeerid lihtsaid inimesi oma salapärase isiksuse ja lindpriiliku olemisega. Inimesed tahavad avastada sinu isiksuse sügavust ja võimalikke tumedaid saladusi.

Ambur – oled ebakindel

Ambureid on esimesel kohtumisel raske hinnata, kuna nad on nii keerulised ja sügavad isiksused ning nad ei näita kohe oma tegelikku olemust välja. Amburid võivad alguses tunduda külmad ja kauged.

Kaljukits – oled õel

Kaljukitse iseloom ei võida kohe alguses inimesi enda poolele, sest paistab veidi õel ja snoobilik – vähemalt alguses. Aga kui inimesed temaga veidi rohkem tuttavaks saavad, muutub arvamus kardinaalselt.

Veevalaja – oled nii ülbe

Inimesed võivad veevalajat ülbeks pidada, sest nad kipuvad juba kohe tutvuse alguses erinevate saavutustega hooplema.

Kalad – otsid tähelepanu