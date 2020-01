Arvasin siiani, et ei räägi oma lugu avalikult. Vähemalt mitte oma näo ja nimega. Aga kui kuulsin, et eelmisel aasta 70 potensiaalsest organidoonorist said doonoriks vaid 30, siis tundsin, et nüüd on aeg.

Tellijale

Mäletan, et see oli esimeses klassis, kui ühel päeval koolist tulles istus ema diivanil ning nuttis. Esmapilgul ei mõistnud selle põhjust, aga kui ta ütles, et nüüd on aeg haiglasse minna, siis sain aru, et olukord on hull. Selgus, et mõned päevad varem antud analüüsid olid halvad ja arvasin, et nüüd on aeg minna ning lasta end terveks teha, taipamata, et põen haigust, mida ei saa välja ravida.