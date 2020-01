Need on põhjused, miks kallim pole sulle ikka veel armastust avaldanud

Mehed võivad oma tundeid ka muudmoodi väljendada, kui nende kolme sõnaga. Teinekord kipuvad teod olema isegi rohkem väärt, kui sõnadega väljendatud armuavaldus.

Kui oled mõelnud, miks ta küll ometi sulle armastust ei avaldata, leiad siit võimalikud põhjused:

1. Ta pole valmis

Meestel on armumisest ja armastusest teistsugune nägemus. Isegi, kui ta pole seda öelnud, ei tähenda see, et ta seda kunagi ei ütleks. Ta ütleb seda siis, kui on valmis ja ilmselt tuleb see tal kohmakalt välja.

2. Ta tunded on minevikus riivata saanud

Kui ta endine kallim murdis südame, soovib ta sinuga kõigepealt piisavalt turvalist olemist saavutada. Võib-olla vajab ta su abi, et end turvaliselt tunda.

3. Ta ei ole seda kunagi kellelegi öelnud

Kui ta pole kunagi kellelegi armastust avaldanud, peab ta oluliseks veidi oodata. Võib-olla on ta lihtsalt veidi tahumata tüüp, aga kuldse südamega, kes vajab natuke aega, et oma tunnetes selgusele jõuda.

4. Ta kardab, et sa ei pruugi talle samaga vastata

Vähesed asjad on meeste jaoks nii hirmutavad, kui see, et naine ei pruugi tunnetele samaga vastata.

5. Ta ootab täiuslikku hetke

Ta tahab sulle armastust avaldada, aga ootab erilist hetke.

6. Tema jaoks on veel liiga vara

Ta süda hõiskab armujoovastusest, aga aju signaalitab vahele, et on veel liiga vara. Tavaliselt võidab aju ratsionaalne pool...vähemalt ajutiselt.

7. Ta tunneb end haavatavana

Osad mehed arvavad, et kui esimesena armastust avaldavad, on nad memmekad ja kahjustavad oma mehelikkust. Üsna tobe, kas pole?

8. Ta ei ole püsisuhteks valmis

Ta pole otseselt pikaajalise suhte vastu, aga praegu ei pruugi olla tema jaoks õige aeg. Lase armastusel kõigepealt tekkida, seejärel kasvada.

9. Ta ei armasta sind