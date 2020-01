Loore Linnu elu mängureeglid. Kui sa oled oma perekonnas õnnetu, tasub tänada vanemaid

Tellijale

Paljudel ei ole üldse peret, nagu mõnes filmis või kodutute varjupaigas – aga tegelikult ei saa see olla võimalik. Üksnes siis, kui ollakse kõigist lahti öelnud, ka iseendast. Mõnes peres on palju lapsi ja valitseb harmoonia, teises taluvad vanemad vaevu teineteist ja elavad koos vaid laste nimel. Kõik need variandid tuginevad tegelikult pere ja suguvõsa varjatud mustritele, mis määravad käesoleva elu ja mida saaks parandada iga järgnev põlvkond, kui igaüks võtaks mõelda sellele, kust me tuleme ja kuidas elame oma elu.