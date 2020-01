Järjekordne rumalus: naised panevad mõnu suurendamise nimel vagiinadesse tubakat

Lääne-Aafrikas populaarne praktika nimega «vaginaaltubakas» väidetavalt kahandab genitaale, suurendab seksuaalset naudingut ning tõstab rasestumise tõenäosust. Günekoloog dr Abdoulaye Diop aga ütleb, et kahanemine on vaid tunne – kemikaalid põhjustavad tupelihaste kokkutõmbumist. «See tunne on lühiaegne ja eksitav, kuna vagiina limaskesta rünnatakse ning lõpuks viib see muutusteni, mis põhjustavad vähki.»

The Sun vahendab ka professor Pascal Foumane’i, kelle sõnul põhjustavad need tooted haavandeid. «Haavandid viivad armistumiseni, mille tõttu tõmbub vagiina kokku, see muutub kõvaks ja asi võib minna nii kaugele, et avaus sulgub täielikult. Isegi normaalne menstruatsioon võib muutuda võimatuks,» hoiatab spetsialist.

Eriti levinud on vaginaaltubakas Senegalis, kus seda «imetoodet» müüakse lubadusega kümnekordselt seksuaalnaudinguid suurendada ning saata mees seitsmendasse taevasse. Toodet valmistatakse kuivatatud tubakalehtedest ja tangorapuu juurtest, mõnikord lisatakse sheavõid või soodat.

Naised, kes on toodet kasutanud, on kirjeldanud põletustunnet, pearinglust, oksendamist ja isegi teadvusekaotust. Kohalikud arstid on näinud mitmeid šokeerivaid juhtumeid – noori naisi vähiga, mis on nende vanuses väga haruldane; veritsevaid tuppesid; sünnitraumasid – kõiki saab siduda «vaginaaltubaka» kasutamisega ja selle ohtlike nähtudega.