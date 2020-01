Kuidas oma suhtesse seks tagasi tuua

«Seksi kadumisel on mitmeid põhjuseid ja tihti need pole seksi endaga seotud,» ütleb suhete ekspert Sarah E. Clark. «Kui inimesed hakkavad üksteisest kaugenema, kaotavad ühenduse, võtavad teineteist enesestmõistetavana või tekitavad teineteisele pahameelt, muutub seksuaalelu järsult.» Olukorrast väljapääsemise võtmesõna on avatud suhtlemine. Kui te ei seksi enam, sest see pole nauditav, tuleb välja selgitada, mis ei toimi ja leida strateegiad, mis mõlemale panustavad.

On väga vale mõelda, et «tehke lihtsalt ära». Esimese sammuna on tähtis seksist armastavalt, loovalt ja produktiivselt vestelda. Eriti oluline on see värskete lapsevanemate puhul. Tihti on ootus, et paar naaseks peale lapse sündi sama tiheda ja kvaliteetse seksi juurde nagu enne. Tegelikkuses, kui nüüd on ka lapsed fookuses, on asjad vägagi muutunud.