Märgid, et sa poleks pidanud temaga kihluma

Pea meeles, et kui oled toksilises suhtes, koged füüsilist või vaimset vägivalda - pole kihlumine mingil juhul soovitatav. Kui juba oled kihluse sõlminud, püüa see esimesel võimalusel katkestada. Ka väiksemate probleemide puhul on täiesti tavapärane kihlus katkestada, kuiselgub, et inimene ei pruugi sinu jaoks see õige olla.

Kuidas aru saada, et poleks pidanud/ei peaks kihluma?

Jagame naiste lugusid:

1. «Ta arvas, et kihlumine muudab meie probleemid olematuks»

«Oli ilmselge, et ta tegi ettepaneku sellepärast, sest polnud minusse enam armunud, aga arvas, et suhte edasiarendamine parandab tema salajased kahtlused. Lõppkokkuvõttes ta lihtsalt otsustas minuga leppida, aga ei lasknud mind enda lähedale.»

2. «Ta ei viitsinud enam proovida»

«Mulle jõudis kohale, et ta ei kavatsegi enam proovida. Mul oli temaga lõputuid, nuturohkeid vestluseid meie probleemidest ja tundus, et ta ei kavatse nende osas midagi ette võtta. Ta ei tahtnud kunagi kusagile minna või midagi lõbusat teha. Ta ei pidanud vajalikuks minu jaoks üldse midagi teha. Ja kui teine lõpetab üritamise, siis armastus lihtsalt kaob. Ma soovisin alati, et ta teeks midagi konkreetset, et saaksin ta maha jätta - näiteks petaks või valetaks.»

3. «Ta muutus kontrollivaks»

«Mõistsin, et ta oli minuga füüsiliselt agressiivne ja meeletult kontrolliv. Kõik pidi olema tema moodi. Ma ei suutnud oma otsust pikka aega langetada, aga lõpuks siiski tegin seda ja olen rahul!»

4. «Tema nägemine muutus tüütuks»

«Minusse ei tekkinud elevus, kui ta sõnumit või sissetulevat kõne märkasin. Tüütu oli teda kallistada ja kätt hoida. Ma olin kihlumise üle elevil, smauti ka pulmade ja mesinädalate üle. Aga mul oli temast täiesti suva.»

5. «Ma tahtsin lapsi, aga lihtsalt mitte temaga»

«Mõistisin, et asi polnud selles, et ma lapsi ei tahaks, vaid selles, et lihtsalt mitte temaga.»

6. «Ta ei teinud minu asjadega kompromisse»

«Mu vanaema suri, jäi temast mulle mööbliesemeid. Mu poiss-sõber ütles, et meil pole selle jaoks ruumi. Tema kasutuses oli muideks terve teine magamistuba ja täissuuruses kelder, mis oli täis laotud koomiksiraamatuid ja mänguasju.»

7. «Ta kosis mind, sest nii on ju tavaks teha»

«Ma mõistsin, et ta tegi mulle ettepaneku vaid seepärast, et sedasi tehakse. Ta polnud kindel, kas mind üldse armastabki.»

8. «Ma ei tahtnud temaga enam seksida»

«Armastasin teda kogu südamest ja kujutlesin, kuidas koos vananeme, aga ma ei tahtnud temaga enam seksida. Oli õige otsus temast lahkuda, kuna ta ütles mulle aastaid hiljem, et polnud minusse tegelikult armunud. Nüüd olen ma õnnelikus abielus kellegi teisega.»

9. «Naine oli kohutavalt kontrolliv ja manipuleeriv»