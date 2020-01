Lapse sünni aastaaeg määrab, millise allergia ta endale saab

Southamptoni ülikooli teadlased leidsid, et sügisel sündinud lastel on suurem risk ekseemi tekkeks, aga sügise ja talve vahel sündinutel suurem risk astmaks.

«Näiteks sügisel ja talvel sündinutel on suurem risk allergiaks nagu astma. Kuid meil polnud õrna aimugi, et mõju võib olla nii pikaajaline,» jätkas Holloway.

Holloway siiski ütleb, et raseduse aega pole vaja teadlikult muutma hakata. Teadlaste sõnul on vaja rohkem uuringuid, et mõista, kuidas aastaajad täpsemalt haigusriske mõjutavad ja võib-olla on seal veel lisategureid nagu näiteks temperatuur, päikesevalgus ja toitumine.