Raheli rasedus: issand jumal! Miks mul valutab ja verd tuleb?!

Pean paar korda kuus Helsingis tööasjus käima ja mõtlen ka seekord, et mis seal siis ikka. Laevaga üle ja tehtud. See, et juba mõned päevad lisaks tavalisele tuimale alakõhupakitsusele ka kuskilt tupe kandist valutama hakkab, mind esialgu ei häiri. Tähtsad Soome ülemused tuleb ju ikka üle vaadata!