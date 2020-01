Lihtsad ja tervislikud taimetoidu snäkid

Vali välja oma lemmikud puuviljad ning lisa maapähklivõid. Lihtne valmistada ja see maitseb hästi. Lisaks on seda lihtne kaasa võtta.

Kuigi juustupulkade toiteväärtus varieerub vastavalt juustu kaubamärgist ning tüübist, siis enamasti sisaldavad nad 5-7 grammi valku 28 grammi kohta. Valk on meie organismis kõige olulisem «ehitusmaterjal» ning muudab juustugi kõige paremaks taimetoiduks. Kui soovid jääda loomsetest koostisosadest priiks, siis soovitame sul kasutada tavalise juustu asemel näiteks Vegan Cheddar juustu, mis on valmistatud kookospiimast.

See suupiste on ka hea kaltsiumiallikas ning tänu sellele aitab tugevdada meie hambaid ning luid.

Paprika mitte ainult ei paku sarnast rahuldust organismile nagu krõpsud või kreekerid, vaid on ka kalorivaesem ning sisaldab rohkem kiudained ning C- ja A-vitamiini.

Popkorn on toitev ja madala rasvasisaldusega suupiste, mis on suurepärane mineraalainete, forfori, magneesiumi ja tsingi allikas. Selles on ka palju mangaani - mineraalainet, mis on oluline seedeprotsesside, immuunfunktsioonide ja energia tootmise toimimisel. Samuti kasulik aju tervisele.