«Naistejutud». Saadan sulle lastekaitse peale! Ausalt kogemustest lastekaitsega (aga ka seksist!)

Lisaks räägime lastekaitsest ja sellest, kuidas tegemist on Eestis täiesti üledemoniseeritud sõna ja ametiga. Oleme ju kõik kuulnud ähvardust: «Saadan sulle lastekaitse ukse taha!» Tegelikult on meil kõigil seaduslik kohustus teatada ohus olevast või abi vajavast lapsest ning lastekaitse eksisteerib selleks, et lapsi kaitsta - mitte selleks, et vanemaid kiusata. Räägime välja, millised on meie kogemused lastekaitsega.