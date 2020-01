Päevahoroskoop ⟩ 18. detsember. Vähk kaldub impulsiivoste tegema, Sõnn vaidleb lähedastega

Merkuuri ja Uraani kvadraat teeb olukorra pingeliseks. Lahkarvamused lähedastega on kerged tekkima, vaidlused kipuvad kiiresti ägedaks minema.

Kui tunned, et miski kisub kiiva, peaksid analüüsima eelkõige iseenda tegevust – kas ikka oled käitunud teistega nii, nagu ootad, et sinugagi käitutaks?

Sul on head võimalused julgeid muudatusi ette võtta, ent seda ainult juhul, kui arvestad tulevikku planeerides minevikukogemustega.

Oskad oma arvamust täpselt sõnadesse panna ja leiad õige aja, mil see välja öelda. Nii saavutad selle, et sinu sõnu tõsiselt võetaks.

Ära hoia häid mõtteid enda teada, jaga neid kaaslastega, kes aitavad need plaanideks ja tegudeks vormida.

Kõik ei sõltu sinust, nii et ära ponnista selle nimel, et saatuse vastu sõdida. Kui oled valmis õnne vastu võtma, võib see sulle osaks saada.