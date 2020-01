Põhiline asi, mille pärast mees seksi ajal muretseb

Briti veebileht Superdrug Online Doctor korraldas küsitluse, et välja selgitada, mis on meeste ja naiste suurimad seksiga seotud hirmud.

Küsitluse kohaselt kardavad naised kõige enam, et seksuaalpartner keeldub kasutamast kondoomi või et tal on mõni sugulisel teel leviv haigus. Meeste nimekirjas oli esikohal hirm suguhaiguste ees. Teisel kohal seisis kartus, et partner ei saa orgasmi, ega tunne rahulolu.