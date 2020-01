7 viisi, kuidas masturbeerimine sulle kasulik on

Portaal The Frisky vahendab nimekirja seitsmest põhjusest, miks võiks iga naine endaga tihedamalt mõne sängisambasessiooni korraldada.

1. Sa tunned end võrratult

See on ilmselt kõige loogilisem põhjus. Pole vahet, kas kasutad enese penetreerimiseks mõnd mänguasja või stimuleerid oma kliitorit, tunne on lihtsalt imeline. Pealegi ei võta see üldse kaua aega ning sõrmed on sul nagunii kogu aeg kaasas. Kui oma käest ära tüdined või vürtsikamat elamust soovid, siis on olemas ääretult lai valik mänguasju igale maitsele ja vagiinaomanikule, mille hulgast endale uus lemmik valida.

2. See on ohutu

Masturbeerimine on üks ohutumaid viise oma seksuaaltungi rahuldamiseks. Pole vaja muretseda ei raseduse ega suguhaiguste pärast.

3. Sa õpid oma keha tundma

Eneserahuldamise kaudu õpid oma keha tundma ning saad teada, millised puudutused või liigutused just sulle erilist naudingut pakuvad. Ehk avastad, et sinu jaoks viib tee orgasmini läbi kliitoriga mängimise, mitte vaginaalse penetratsiooni? Ning kui need avastused tehtud, siis oskad hiljem ka oma partnerile öelda, mis sulle meeldib ja mis külmaks jätab.

4. Vähendab stressi

Uuringud on näidanud, et masturbeerimine vähendab stressi ning teisi sarnaseid terviseprobleeme. Seega kui närvid krussis, siis proovi vahelduseks poksikotile ja netikommentaatorlusele ennast välja elada hoopis käega püksis DJ-liigutusi tehes ning peale tippu jõudmist on enesetunne kindlasti palju meeldivam.

5. Vabastab seksuaalseid pingeid

Ikka juhtub olukordi, kus sina oled parasjagu vallaline, aga seksiisu pole kuhugi ära kadunud. Iga suvavlise tüübiga ju voodisse ei hüppa, seega kui keegi kutsub sind välja, ent sina hakkad kohe juba õhtu lõpust mõtlema, proovi leida enne kohtingule minekut aega, et ennast enne rahuldada. Peale seda saad rahulikult inimesega tutvumisele keskenduda, ilma et mõtted mujale liiguksid.

6. Hoiab su südame tervena

Südamehaigused on ka naiste jaoks kõige sagedasemad tapjad. Nende ära hoidmiseks on väga palju viise, kuid üks neist on kindlasti ka masturbatsioon. See ärgitab su vereringe kiireini käima ning teadlaste sõnul on naistel, kes saavad rohkem orgasme, väiksem risk pärgarteri haiguste ning II tüübi diabeedi tekkeks.

7. Hoiab su vagiina tervena

Hea mõte on regulaarselt teha harjutusi vaagnapõhjalihastele, kuid orgasmidel on sarnased kasulikud omadused - ka need tugevdavad samu lihaseid. Lisaks hoiavad tihedad orgasmid ka tervena ka teisi sealkandis olevaid lihaseid ning ennetavad põiepidamatuse teket.