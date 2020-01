Aleksandr Popov. TÜ skandaalne suhkruissi ja tema suhkru salvav salakavalus

Tellijale

«Pealtnägija» kajastas eile Tartu Ülikoolis toimunud juhtumit, kus «suhkruissit» süüdistatakse ahistamises. Täna avastasin ma end kurvalt mõttelt, et see «suhkruvanemlus» on muutunud parajaks Soodomaks ja Gomorraks. Möödas on need ilusad ajad, kus magusavajaduse rahuldamiseks makstava toetuse lepingu tüüptingimused olid kõigile selged ja arusaadavad. Tänapäeval peidetakse siivutu sisu mesimagusa jutuloori alakonteksti ning veedetakse aega «suhkrulastele» ahistava alatooniga sõnumite saatmise ning eesseisva seksuaalsuhte ettekuulutamisega. Ilmselt on «Selgeltnägijate tuleproov» jõudnud massidesse ning papa Freudi hoiatavalt mainitud sugukihk ego pimedatest soppidest jõuliselt päevavalgele roninud. Nüüd ei olegi muud pääsu, kui et ainult oma hinge eest hoolt kanda.