20 kaunist eestikeelset sõna, millega kallimale komplimenti teha

Me kõik soovime oma kaaslastelt kauneid komplimente kuulda. Ent tihti avastame ka ennast kasutamas ikka neid samu ja kulunud stampsõnu, et kedagi kiita. Kena, tore ja ilus on küll head sõnad, ent nendest tüdib ning komplimendid ei tundu enam siirad.