Märgid, et peaksid vahetama töökohta

Kui oled unistanud töötada kontoris, aga veedad aega hoopiski poekassas müüjana, siis pole ime, et see sulle stressi tekitab. Tee endale selgeks, et sulle on antud vaid üks elu, mille pikkust sa ei tea ning seda enam võiksid sulle antud aega kasutada täpselt nii nagu ise soovid. Seega ära karda püüelda oma unistuste poole ning uut ametit otsides kandideerida töökohtadele, mille puhul tundub sulle, et sinu haridustee või sinus juba avaldunud anded pole piisavad. Tihtipeale on need takistused ainult sinu enda peas.