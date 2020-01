Kümme asja, mida edukad ja õnnelikud inimesed totaalselt teisiti teevad

Me igatseme pidevalt uute saavutuste järgi, sest harjume olemasolevatega kiiresti ära. Edukusega on seotud vastakad tunded ja tasakaalu justkui ei paistagi tekkivat.

Mida teha, et püsivalt õnnelik ja edukas olla?

Teadlased avastasid, et pikaajaline edukus ja õnn peitub selles, kui korraldad teadlikult oma neli peamist vajadust ümber:

Õnn: tegele asjadega, mis valmistab naudingut ja rahulolu

Saavutus: tegele tegevustega, mis annab käegakatsutavaid tulemusi

Tähtsus: tegele tegevustega, mis avaldab positiivset mõju inimestele, kes olulised

Pärand: tegutse läbi väärtuste ja teadmiste, mida ise kunagi alguses said



Edukad inimesed on õnnelikud, sest...

Nad on kirglikud

Jane Goodall lahkust 26-aastaselt oma Inglismaa kodust ja kolis Tansaaniasse, et hakata šimpansite kohta õppima. Jane oli täielikult pühendunud ja sellest sai tema elutöö, lisaks inspireeris see paljusid teisi ta ümber. Edukatel inimestel pole lihtsalt huvid, vaid kirg, millele täielikult pühenduda.

Nad ujuvad vastuvoolu

Edukad ja õnnelikud inimesed kipuvad olema veidi teistmoodi. Et olla tõeliselt õnnelik ja edukas, tuleks iga hinna eest järgida oma kirge ja väärtuseid. Mõelge vaid, millest maailm oleks ilma jäänud, kui Bill Gates’i või Richard Branson’i karjäär oleks olemata jäänud ja nad oleksid eeskujulikult edasi koolis käinud. Või kui Stephen King poleks iga oma vaba sekundit kulutanud novelli kirjutamiseks. Vastu voolu ujumine tähendab riski ja sa pead olema julge.

Nad viivad alustatu lõpule

Suurepärastele ideedele tulemine pole midagi, kui sa neid lõpuni ei teosta. Kõige edukamad ja õnnelikumad inimesed viivad oma ideed ellu, kohtudes raskustega ja tehes iga päev tööd. Nad teavad, et visioon jääb mõttetuks mõtteks kuni selle elluviimiseni. Alles peale seda hakkab edu pihta.

Nad on vastupidavad

Edukad ja õnnelikud inimesed teevad vigu, näevad välja idioodid ja siis proovivad kõike uuesti. Ühes uuringus küsitleti 800 ettevõtjat ja selgus, et nende edu taga seisneb üllatav mõttemaailm: nad ei oska ebaõnnestumist ette kujutada, lisaks puudub hoolimine, mida teised neist arvavad. Teisisõnu on ebaõnnestumine lihtsalt üks väike samm eesmärgi saavutamise protsessist.

Nad seavad oma tervise prioriteediks

Tervise, õnne ja edu vahel on absurdne arv seoseid. Edukad inimesed jälgivad, et nad magaksid hästi (uni võitleb stressi vastu, parandab keskendumisvõimet ja loob hea tuju), sööksid tervislikult ja treenivad füüsist (energiataseme hoidmiseks ja enesekindluse saavutamiseks).

Nad ei keskendu probleemidele

See, millele tähelepanu koondad, määrab sinu emotsionaalse seisundi. Probleemidele mõtlemine loob neid juurde ja süvendab stressi. Keskendu sellele, kuidas enesetunnet paremaks muuta ja jõudlust luua. Edukad ja õnnelikud ei ela probleemides, sest nad teavad, et on lahendustele keskendudes kõige võimsamad.

Nad tähistavad teiste inimeste õnnestumisi

Ebakindlad inimesed elavad pidevas kahtluses ja seetõttu proovivad oma väärtuse tõestamiseks tähelepanu keskpunkti varastada ja teisi kritiseerida. Enesekindlad inimesed seevastu ei muretse sellepärast üldse, kuna ammutavad eneseväärtust seestpoolt. Nad keskenduvad väljapoole, mistõttu näevad kõike imelist, mida teised loovad. Inimeste kiitmine tuleb neil kergusega.

Nad elavad väljaspool raame

Edukad ja õnnelikud pole jõudnud oma elu praegusesse punkti seeläbi, kuna nad mõtlevad samamoodi nagu teised inimesed. Nad mõtlevad teisiti! Sellal, kui teised istuvad mugavustoonis ja investeerivad kogu energia olemasolevate veendumuste tugevdamisse, siis edukad inimesed võtavad vastu väljakutseid ja pakatavad uutest ideedest.

Nad on avatud meelega

Edukas ja õnnelik inimene tunnistab, et iga vaatenurk on võimalus kasvamiseks. Sa pead kasvatama empaatiat, et panna end teiste inimeste kingadesse, tundmaks, mida tema mõtleb ja kogeb. Püüa igast vestlusest vähemalt üks huvitav või kasulik asi kõrva taha panna – see aitab avatud meelt hoida.

Nad ei lase kellelgi oma rõõmu piirata