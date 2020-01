4 päikesemärki, kes võtavad suhtes olemist rahulikult

Tellijale

Sõnaraamat annab sõna «rahulik» tähenduseks muuhulgas tasakaalukas, mitteägestuv, ennast valitsev, häirimatu. Paljud meist otsivad endale just sellist kaaslast, kes ei võta asju liiga tõsiselt, on leebe iseloomuga ning kellel pole midagi vooluga kaasa minemise vastu. See ei tähenda aga seda, et nad kaaslast sellest hoolimata ei armastaks, nad lihtsalt naudivad iga hetke, võtavad asju nii, nagu need on ega tee suhtes grandioosseid žeste. Kui selline kaaslane ka sind paeluks, siis võib sul õnne olla nende nelja päikesemärgi esindajatega suhtesse astumisel, vahendab Elite Daily.