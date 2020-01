Soovin, et oleksin neid karjäärinõuandeid juba 25-aastasena teadnud

Millist nõu anda tänasele 25-aastasele, kes on juba enam-vähem oma suuna välja valinud ja karjääriredeli esimestele pulkadele astunud?

1. Karjäär on maraton, mitte sprint

Nooremana kipume olema kannatamatud – tahame kõike kohe ja palju. Elu ja karjäär, mida ehitame, tuleb ikka pikas perspektiivis. Kui hakkad kohe sprintima, kärssad suhteliselt kiiresti läbi. Töö, mida alguses armastasid, muutub vastumeelseks. Anna endale aega hingata ja kasvada. Tee tublisti tööd ja anna aega, et asjad hästi välja tulema hakkaksid. Tormamine imeb energiast tühjaks ja väsitab kiiresti ära. Kui võtad kõike tasa ja targu, märkad teekonnal neid asju, mida ei teadnudki, et seal eksisteerivad.

2. Kui lapsed on alles väikesed, pane karjääriga seotud prioriteedid paika

Enamus inimesed kahetsevad surivoodil, et liiga palju aega töötamisele pühendasid. Me laseme end väljakujunenud asjaoludel nii paljudest sündmustest eemale hoida – enamus on seotud lähedaste ja perekonnaga. Lapsepõlv kestab vaid viivu ja karjäärimõttes pole vahet, kas saavutad edu 5 aastat varem või hiljem. Lapsepõlve paraku tagasi ei keri. Lisaks magad maha võimaluse õppida. Lapsed õpetavad sulle tunduvalt rohkem, kui sina neile. Nad annavad sulle võimaluse näha maailma läbi nende silmade – see on hämmastav, lummav ja uskumatult hariv.

3. Käitu tööõhustikus alati nagu oleksid 35-aastane

See on üsna inspireeriv nõuanne. See tähendab seda, et kui oled töökohal noor, ära käitu algajana. Kui oled piisavalt tark ja pädev, astu samm ja tee kõike, mida teevad küpsemad inimesed. Sama lugu nende kohta, kes on töökohal vanemad - lähene noorele kollektiivile nooruslikult.

4. Ebaõnnestumisest saab õppida

Nii veider, kui see ka ei tundu, siis ebaõnnestumine pole läbikukkumine. Ebaõnnestumine on lihtsalt osa protsessist ellimineerida ebaõnnestunud võimalusi. Kui teeme vigu, me ei ebaõnnestu, vaid lihtsalt kukume – stiilselt. Isegi muinasjutu printsess teab, et printsi leimiseks peab enne suudlema mitmeid kärnkonni.

Nagu Thomas Edison ütles: «Ma pole läbi kukkunud. Olen lihtsalt leidnud 10 000 viisi, mis ei toimi.» Riske peab võtma ja ebaõnnestumine näitab lihtsalt seda, et oleme inimesed ja tõelise sooviga erakordseid eesmärke saavutada. Tavalisel olemisel pole mingit väärtust, kui suudad olla tähelepanuväärne.

5. Ära kunagi ohverda isiklikku eetikat tööst tulenevatel põhjustel