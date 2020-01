Naised avaldavad, mis tunne on oma mehest rohkem raha teenida

Ehkki me elame aastal 2020, peame ikkagi silmitsi seisma ebamugavusega, kuidas raha sugu esindab, kirjeldab Cosmpolitan. All on mõned lood naistest, kes teenivad oma partnerist rohkem raha ja kuidas see nende naiselikkusele mõjub.

Ta kutsus mind oma «suhkru-emmeks»

«Teenisin mõned aastad umbes 100 000 dollarit rohkem kui mu praegune abikaasa. Ta kutsus mind oma suhkru-emmeks ja vahel tahtsin sada korda nädalas väljas söömas käia. Otsustasime ühiselt, et mõtleme raha väljakäimise paremini läbi ja külastame ainult neid restorane, mis meile elevust tekitavad ja kohtingu tunde loovad. Tundsin alati, et ta on minu suurema palga üle pigem uhke kui kade,» Gina, 29

Me ei suutnud üüri pooleks maksta

«Kui mina ja mu praegune abikaasa kokku kolisime, sai minust peamine sissetuleku teenija, sest ta alles otsis tööd. Lõpuks, kui ta töö sai, teenis minust tunduvalt vähem ja see tähendas, et me ei saanud üüri pooleks maksta. Loomulikult oli see nõme, aga me ei lasknud sel end häirida. Mõned aastad hiljem tahtis ta mind endale naiseks paluda, aga stressas, sest tal polnud ideaalse sõrmuse ostmiseks piisavalt raha. Kuigi mul polnud kihlumisega kiire, ütlesin, et maksan hea meelega pool sõrmuse raha - maksingi. See oli meie esimene ühine suur ost ja see tundus nii imeline, et mõlemal oli selles osa,» Ashley, 29