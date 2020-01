Internetis levib ohtlik trend, mis võib vagiinaomanikele halvasti lõppeda

Naiste vagiinad ei ole loodud selleks, et nendega jantida. Piisab igapäevasest hügieenist ja põhireeglite järgimisest, et oma genitaalide head tervislikku seisukorda säilitada. Olgu selgelt öeldud, et ainsad asjad, mis peaksid vagiinas käima, on menstruaalvahendid (tampoonid, kupsikud), riistad (silikoonist või päris elus mehe küljes olevad) ja meditsiinilisel eesmärgil sinna sisestatud asjad.

Sellest hoolimata levib veebilehtedel ja suunamudijate postituste kaudu ohtlikku informatsiooni, näiteks et meigikäsna vagiinasse panemine aitab menstruatsiooni ajal veretult seksida.

So Feminine viitab Lifehackeri artiklile, kus õpetati just sel eesmärgil meigikäsna emakakaela juurde surumist – käsn kogub vere endasse, kuid on sellise tekstuuriga, et seda ei tunne peeniseomanik. Eemaldamiseks tuleb natuke vaeva näha, eriti arvestades, et meigikäsnu ei valmistata nööriga nagu tampoone.

Oluline on aga tähele panna, et meigikäsnu toodetakse materjalist, millel on tõestatud seos toksilise šokisündroomiga (TSS) – see aga on potentsiaalselt surmav konditsioon.

Günekoloog dr Jen Gunter tõi välja, et sama polüestervahtu kasutati Rely tampoonides 1970ndatel aastatel, pärast mida TSS juhtumite arv tõusis taevasse. Samuti ei testita meigikäsnu vaginaalseks kasutamiseks, seega ei saa keegi garanteerida, mis mõju neil sinu väga tundlikule kehaosale on.