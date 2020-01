Kuidas vastata küsimusele «Milline on sinu palgasoov?»

Lihtsam on vastata, et oled läbirääkimistele ja karjääri edendamisele avatud. Kui siiski pead numbriliselt vastama, tee enne uurimistööd, kui palju sarnastel ametikohtadel enam makstakse. Kõrgema summa võiksid just naised või teise nahatooniga inimesed küsida. Summa ütle välja enesekindlalt ning viita, et oled teinud uurimistööd ja et andmed pärinevad X ja Y kohtadest.