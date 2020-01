Maailma kõige hirmuäratavamad sillad

«Ahvisild» Vietnamis

Monkey bridge Vietnamis FOTO: Shutterstock

Väidetavalt said «Ahvisillad» endale nime nende ületajate kinnise kehahoiaku pärast. Ilma selleta ei ole võimalik Ahvisilda ohutult ületada. Peale vaadates saame juba aru, et tegu on väga ekstreemsete sildadega, mille julgevad ette võtta vaid agarad ja hulljulged inimesed. Sellised ületuskohad meelitavad ligi paljusid kajakaid. Kuigi kohalike inimestega on nad harjunud ning neid kajakad ei ründa, siis turistidel soovitatakse olla väga ettevaatlikud.

Ahvisillad asuvad Mekongi deltas ning koosnevad tavaliselt ühest bambuspalgist, mis on asetatud üle Mekongi jõe ning millel on õhuke käsipuu. Kõik sillad ei ole valmistatud bambusepalgist ning esineb ka kookospuudest valmistatud sildu. Kookospuudest valmistatud sildadel ei ole alati käsipuid ning kui neid on, siis ei pruugi käsipuud olla eriti ohutud.

Vietnami kuulsad Cau Khi sillad on tuntud oma ohtlikuse ning raskesti läbitavuse poolest. Kui te ei soovi oma eluga või vette kukkumisega riskida, siis pigem soovitame jätta Cau Khi sillad kohalikele.

Quepode sild Costa Ricas

Quepode sild Costa Ricas FOTO: Shutterstock

Quepode sild on saanud omale kaks alternatiivset nime - Surmasild ja «Issand jumal» sild. Nagu ilmselt just tundsid, ei tekita kumbki nimi suurt enesekindlust minna seda silda ületama.

Quepode sild paikneb Costa Ricas Vaikse ookeani ranniku keskosas ning ühendab omavahel Jaco ja Queposi ning pärineb 1930. aastatest. Sild on ehitatud eduka banaanikaubanduse toetuseks, millele on rajatud kogu kohaliku majanduse varandus. Kahjuks näib, et järgnevatel aastakümnetel pole teeületuse parandamiseks või ajakohastamiseks praktiliselt mitte midagi ära tehtud.

Sild on iseloomult kitsas, aga see on silla kõige väiksem probleem. Silla teepind on konstrueeritud plankudest ja neid planke pole silla külge kinnitatud. Kinnitamata puittalad ragisevad ja liiguvad iga üle sõitva sõiduki rataste all. Lisaks jalgratatastele ja autodele ületavad seda silda regulaarselt ka raskeveokid ning veoautod, kusjuures iga ristumise eest sillal võetakse eraldi teemaksu.

Quepode silda nimetatakse surmasillaks. Seega, kui elu armas siis parem ära sinna mine.

Seitsme miili sild Floridas

Seven Mile sild Floridas, kus toimub iga aastaselt Seven Mile Bridge maraton. FOTO: Reuters/ScanPix

Silla nimi ütleb kõik - sild on seitse miili (11 km) pikk. See sild asub Floridas Keysis ja ühendab omavahel Knight Key'd ja Little Duck Key'd, moodustades omaette sildade võrgustiku. Kokku moodustab Seitsme miili silla kaks silda, mis pärinevad 1912. aastast ning vanem sild on avatud nüüdseks vaid jalgratturitele ning jalakäijatele. Uuem sild on küll palju turvalisem, aga ka seal on teatud riskid, mis on seotud pehme merepõhjaga ning asumisega vana silla vundamendil.

Sul on vaja see siiski ületada? Hinga sisse, võta endale aega ning hakka astuma!

Millau viadukt Prantsusmaal

Millau viadukt. FOTO: Wikipedia.org