5 toiduainet, mis on head sinu silmade tervisele

Kala

Kõige kasulikumaks kalaks silmade tervisele on hinnatud lõhet. See sisaldab Omega-3 rasvu, mis on lisaks silmadele kasulik ka tervele kehale. Samuti aitab kala söömine vabaneda silmade kuivusest. Lisa kala oma toidulauale soovitavalt mõnel päeval nädalas. Enamasti valmistatakse kalasid grillides, mille tõttu tuleb neile lisada rohkem maitseaineid. Proovi vahelduseks kala maitsestada vaid värskete ürtide, sidruni, soola ja pipraga, et tulemuseks oleks lihtne, maitsev ja mahlane toit.

Muna

Munakollased sisaldavad suures osas A-vitamiini, tsinki ning muid silmadele kasulikke aineid. On ammu teada, et A-vitamiini kutsutakse nö «silma vitamiiniks» ning tema positiivne toime silmadele on teaduslikult tõestatud. Samuti on tõestatud, et tsingi tarbimine soodustab paremat nägemist pimedas. Mune sobib süüa nii hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks. Kasuta muna salatites ja võileibade valmistamisel.

Mandlid

Sarnaselt pähklitele ning teistele seemnetele, on ka mandlite söömine silmadele hea. Nad sisaldavad E-vitamiini, mis toimib silmade puhul eriti hästi süües seda vähemalt 15 mg päevas. Samuti on soovitatav süüa E-vitamiini saamiseks päevalilleseemneid, maapähkleid kui ka metsapähkleid. Sa võid nautida mandleid ka lihtsalt snäkina. Samas sobivad nad ideaalselt ka jogurti või salati sisse. Jälgi lihtsalt, kui palju neid sööd, sest nad sisaldavad küllaltki palju kaloreid ning päevane kogus võiks jääda siiski kahe peotäie juurde.

Porgandid

Sarnaselt munakollasele sisaldavad ka porgandid suures osas A-vitamiini ja lisaks ka beeta karoteeni. Mõlemad aitavad silmadest eemal hoida erinevaid infektsioone ja võidelda muude silmadega seotud probleemidega. Vähe sellest, et neid on lihtne kaasas kanda, on neid ka lihtne tarbida. Lisa neid salatitesse, suppidesse, pannkookidele või tarbi lihtsalt snäkina. Imemaitsvad!

Apelsinid