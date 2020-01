Statistika ütleb: kas sa seksid liiga palju või liiga vähe?

Kinsey instituut on pühendunud inimseksuaalsuse uurimisele ning üks nende uuring on pühendatud just sellele, et teada saada, kui palju inimesed erinevas vanuses seksivad.

Muidugi on palju faktoreid, mis mõjutavad seda, kui palju sa aastas seksid – sinu libiido, su elustiil ning su partneri tervis ja tujud. Vanusega kaasnevad omad probleemid. «Me oleme uuringutest aru saanud, et vananedes tõuseb krooniliste tervisehädade tõenäosus ja see mõjutab negatiivselt nii libiidot kui seksi sagedust,» ütles Kinsey instituudi dr Justin Lehmiller.

Kui need numbrid on kõrgemad kui sinu elus hetkel, siis ära muretse. Medical Daily on varemalt viidanud ühele teisele uuringule, mis sedastas, et pikaajalises suhtes olevad inimesed olid õnnelikumad, kui nad seksisid sageli. Heaks uudiseks oli aga see, et see sagedus võis olla vaid kord nädalas – need, kes seksisid neli korda nädalas, ei olnud rohkem õnnelikud kui need, kes jõudsid linade vahele vaid korra nädalas.