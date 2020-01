Iluprotseduurid, mida su mees peaks proovima

1. Mudamask

Omadused: Tihke mask, mis pehmendab, parandab ning lisab su näonahale kauni sära.

Miks see mehele meeldiks: Muda on alati lõbus endale näkku määrida, olenemata vanusest või soost. Pealegi, kes ei tahaks endale veatut, säravat nahka?

Kuidas teda proovima meelitada: Kutsu ta pühapäeval vannituppa kaasa, kui oma ilurituaali läbi viid ning ütle talle, et protseduur sisaldab muda. Kui see ei tööta, siis määri talle mänglevalt veidi muda «kogemata» põsele ning ütle: «Noh, sa võid ju samahästi ka 10 minutit oodata, enne kui selle õrnalt sooja veega maha pesed.»

2. Ninapooriplaaster

Omadused: Pooriplaastrid on mõeldud selleks, et avada komedoone ning pooridesse kogunenud mustust.

Miks see mehele meeldiks: Tundub, et kuttidele meeldivad pooriplaastrid ilma meelitamatagi. Selles, kuidas naha seest igasugust jama välja saada, lihtsalt on mingi veidi õõvastav võlu, millele keegi vastu panna ei suuda.

Kuidas teda proovima meelitada: Kui sinu mees pole nõus seda proovima, siis näita talle oma eemaldatud pooriplaastrit, et teda intrigeerida ka ise katsetama või esita talle väljakutse, et kumb teist oma näost rohkem jama kätte saab.

3. Pediküür

Omadused: Mõnus hoolitsus tema mehelikele varvastele, eriti soovitatav suvisteks perioodideks, kui ta soovib kanda plätusid ning sina soovid, et tema jalad presenteeritavamad oleksid.

Miks see mehele meeldiks: Naise jaoks on juba ammu teada, et pediküür on üks kõige luksuslikumaid ning õndsamaid kogemusi, mida paarikümne euro eest endale lubada saab.

Kuidas teda proovima meelitada: Kõige parem on pediküüri-ideed mehele esmakordselt välja pakkuda näiteks puhkusel olles. Ta on juba nagunii lõõgastunud ning teab, et ei tema boss ega kolleegid ei kõnni salongiaknast mööda ega näe, kuidas ta toolis istub ja mimosat rüüpab. See on hea idee, mida välja pakkuda ka koos aja veetmiseks või omapärase kohtinguna, lihtsalt tee mehele enne selgeks, et roosa küünelakk ei ole protseduuri kohustuslik osa.

4. Kehakoorija

Omadused: Kooriv kehakreem, mis kasutab kas soola või suhkru graanuleid, et eemaldada surnud nahk ning muuta keha taas beebipehmeks.

Miks see mehele meeldiks: Ääretult mõnus on eemaldada endast surnud nahk ning avastada selle alt palju säravam, pehmem ning värskem uus nahakiht.

Kuidas teda proovima meelitada: Muuda see teile kahele näiteks seksikaks tegevuseks duši all. Masseeriga koorijat üksteisele kordamööda seljale ning ära karda liikuda ka allapoole. Usu, ta on sellise idee poolt.

5. Juuksemask

Omadused: Sügavalt niisutav juuksehooldus, et vähendada kräsuseid juukseid ning muuta need läikivamaks.

Miks see mehele meeldiks: Meestel on samuti halbade juuste päevi ning veidi hoolitsust muudab tema kiharad kindlasti kaunimaks ning mehe enda enesekindlamaks.

Kuidas teda proovima meelitada: Kui muud meelitused ei aita, siis kutsu mees endaga koos duši alla ning paku talle peamassaaži, lisades juustesse ka palsamit. Võid paluda tal seda ka endale teha, sest teineteise juuste pesemine võib üllatavalt seksikas olla. Lisaks näete mõlemad hiljem hämmastavalt head välja.

6. Jalamassaaž

Omadused: Paljud salongid pakuvad muude teenuste hulgas ka 15-minutilist jalamassaaži. See on väga hea viis peale stressirohket tööpäeva lõõgastuda.

Miks see mehele meeldiks: Kellele EI MEELDIKS mõnus jalamassaaž?!