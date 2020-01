7 märguannet mehelt, et naine on voodis hea

1. Ta pinguldab oma käsi ja jalgu.

Hea füüsiline märk sellest, et kutt sinu teguviise naudib, on see, kui ta tõmbab käsi rusikasse ning varbaid krampi. Tundub nagu ta hoiaks ennast elu eest millegi küljes ning tegelikult hoiabki - hoiab tagasi ennast lõpetamast, sest seks sinuga on parasjagu nii hea, et ta ei taha, et see veel lõppeks.

2. Ta soovib sinuga koheselt uuesti seksida.

Kui oled kutil katuse täiega sõitma pannud, siis ei saa tal sinust küll. Ainuüksi teie eelnenud seksuaalse kokkupuute meenutamine on piisav, et teda uuesti kuumaks kütta ning ta soovib kohe sinuga teist ringi. Mida mehisem ja kirglikum su kaaslane tundub, mida tugevam ja ärksam on tema «torn» - seda parem seks sinuga oli.

3. Ta on peale seksi väga flirtiv.

Sinu võimetest voodis pajatab ka see, kui kutt peale seksi sinuga jätkuvalt väga intensiivselt flirdib. See on eriti hea märk neile naistele, kes pole veel partneriga suhtes ning saadavad teineteisele kogu aeg sõnumeid. Paljudele meestele meeldib tüdrukule peatselt peale kuuma seksi saata mõni vürtsikas sõnum, et anda märku sellest, kui väga kogemus neile meeldis. Lisaks kasvatavad nad sellega endas ootusärevust järgmiseks korraks.

4. Ta katsub sind väga palju ka väljaspool magamistuba.

Mees, kellel on sinu vastu tunded, ei suuda oma käsi sinust eemal hoida ka enne eelmängu algust ning tõenäoliselt silitab, katsub või kallistab sind palju, ühesõnaga - on taktiilne. Kui flirtivad sõnumid on verbaalne meeldetuletus sellest, kui väga ta sind ihaldab, siis «juhuslike» puudutuste paljusus on iha füüsiline väljendusvorm.

5. Ta ütleb sulle, kui imeline see oli.

See võib olla iseenesest mõistetav, ent kui kutt ütleb sulle, et tema arvates oled sa voodis imeline, siis sa seda ka oled. Ta ei ütle seda selle jaoks, et viisakas olla, vaid pigem soovib ta uuesti kogeda seda, mida ta sinuga koos tundis. Seega ära pea tema komplimente tühisteks, seksikiisu! Sa oled need ära teeninud.

6. Seks oli ka sulle vaimustav.

Teadagi, üksi tangot ei tantsita. Kui seks tundus sulle piinlik ja ebamugav, siis tõenäoliselt tundis seda ka partner. Ent kui sinu emotsioonid olid kuumad ja kirglikud, siis usu - mees tundis sama. Seega ehk ongi kõige lihtsam moodus, kuidas teada, kas seks oli mehe jaoks hea, vastata ise samale küsimusele.

7. Mees katsetab voodis uusi liigutusi.