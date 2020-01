Sel aastal liiguvad retrograadis kõik planeedid, mõned neist mitu korda, nende hulgas on Merkuur ja Uraan. Ühe korra käivad nö tagurpidiliikumises ära Veenus, Marss, Jupiter, Saturn, Neptuun ja Pluuto. Ka Põhjasõlm ja Chiron on retrograadis. Otse liiguvad sel aastal Lilith ja Must Kuu (apogee).