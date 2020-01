8 kehaosa, mida ei tohiks kunagi näppida

Tunduvalt lihtsam on kõike kehaosi mitte katsuda või tihemini käsi pesta. Mõnikord ei aita paraku ka usin pesemine, kirjutan The Healthy.

Siin on kehaosad, mille kohta kehtib reegel, et mida vähem katsud, seda parem:



Ära puuduta oma nägu

Vaata kohvikus ringi ja märkad, et paljud inimesed toetavad nägu käte vahele. Kui sa ei plaani pärast nägu pesta ja uuesti kreemitada, parem hoia käed eemale. Mikrobioloog Matthew Lee ütleb: «Su käed sisaldavad õli, mis võivad poorid kinni ummistada ja aknet hullemaks ajada. Sõrmedel olevad mikroobid ajavad olukorra veelgi hullemaks.» Vistrikke ei tohi mingil juhul määrdunud sõrmedega pigistada.



Ära puuduta silmi

Su silmad on äärmiselt tundlikud. Silmi puudutades levitad neisse mikroobe või veel hullem - määrdunud sõrmede küljest võib neisse ka liiva või muid osakesi sattuda. Kui tõesti pead oma silmi katsuma, pese käed korralikult puhtaks. Silmade liigne hõõrdumine põhjustab muuhulgas varajaseid kortsukesi.



Ära näpi oma kõrvu

Kõrva sisemus on ülimalt õrn, mistõttu ei tohiks neid kunagi vatitikkude, ega sõrmedega urgitseda. Kõrva seesmine nahk on väga õrn ja allub mikrolõhedele. Kõrvasid tasub puhastada spetsiaalsete apteegitoodetega.



Ära noki oma nina

Sinu nina sees on tervislikud bakterid. Kui topid oma sõrme ninna, viid sinna veel erinevaid baktereid, mis võivad põletikku tekitada. Lisaks jääb sõrmede külge ninast tulnud baktereid ja kanduvad edasi kõikjale ümbritsevale. Gripihooajal pole just eriti mõistlik.



Hoida oma sõrmed suust eemale

Inimese suus on keskmiselt 34-72 erinevat bakteritüve. Enamik neist on kahjutud - mõned on suuõõne tervisele isegi kasulikud. Kui suhu satuvad käte peal olevad bakterid (oled eelnevalt puudutanud ukselinke, kraani, köögitehnika nuppe jne), rikutakse suus olev tasakaal ära ja haigused on garanteeritud. Kui sa juba oled haige, kanduvad suus olevad mikroobid ka teistele inimeste üle. Kui sa ei usu, et suu on põhiline bakterite levitaja, katseta järgi - laena kellegile oma hambaharja ja vaata, mis saab.



Hoia käed tagumikust eemale

Ega niisama räägita, et peale tualetiskäimist tuleb kindlasti käed ära pesta. Tagumiku puudutamine on suurepärane viis ohtlike pisikute levitamiseks. Veel hullem on, kui seedetraktist tulenev suhu ja silmadesse satub.



Ära näpi naba

Kas teadsid, et naba on keha kõige räpasem osa? «Naba sisaldab palju baktereid. See on suuresti ligipääsmatu ja jääb enamasti määrdunuks ka peale pesus käimist,» ütleb doktor Richardson. Naba lihtsalt on sellise kujuga, et kõik mustus jääb hästi pidama.



Ära näpi oma küüsi