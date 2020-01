10 peamist põhjust miks naised pornot vaatavad

1. Uudishimust

Porno on nagu tõsieluseriaalid: me ei vaata seda seetõttu, et see on hariv, vaid pigem seetõttu, et näha, kuidas inimesed tegelikult käituvad ja välja näevad. Nagu piiluks sisse kellegi aknast. Ning kuigi ühiskond on palju arenenud, siis naiste jaoks on porno vaatamine kohati ikka veel tabuteema ning see võib juba omaette erutav olla.

2. Masturbeerimiseks

Naised ja mehed võivad olla küll erinevatelt planeetidelt, kuid kõigil on füüsilised vajadused ning neid saab rahuldada ennast rahuldades. Selleks porno ju algselt loodigi. Üldiselt eelistavad naised küll pigem ise fantaseerida ning visuaalne abi pole neile tingimata nii oluline, kuid paljud naisterahvad on sama visuaalsed kui mehed ning ka mitmed mehed võivad eelistada visuaalsetele stiimulitele just mentaalseid.

3. Selleks, et õppida uusi poose

Võibolla on naise voodielu igavaks muutunud. Võibolla otsib ta mõnd uut erilist liigutust tähtpäeva tähistamiseks või pole ta veel mõnd liigutust enda arvates korralikult käppa saanud. Igal juhul saab pornot kasutada «haridusliku tööriistana».

4. Võrdlusmomendiks

Naised võivad oma välimuse suhtes üsnagi võistlushimulised olla, seega tõmbab naisi mõnikord pornot vaatama ka tahe ennast teiste naistega võrrelda. Veidi keeruliseks muudab selle protsessi aga asjaolu, et paljud pornonäitlejatarid on end kirurgiliselt kohendada lasknud ning siis pole alused võrdsed, ega ju?

5. Kenad kutid

Teate, mida siin maailmas piisavalt palju ei ole? Ilma särgita, ilma püksata või lausa ilma mõlemata mehi. See on tõsi! Paljad ning napilt riides tibid vaatavad sulle vastu praktiliselt igalt poolt, aga kui just rannahooaeg ei ole, siis kenade poolpaljaste kuttide nägemiseks tuleb naistel interneti poole pöörduda.

6. Aja sisustamine

Üks naissoost töökaaslane kommenteeris oma pornovaatamist järgmiselt: «Mul on vaja sisustada veidi aega, enne kui saan hakata vaatama telekasse salvestunud tunniajast saadet, ilma, et peaksin vaatama sellele eelnevaid reklaame.» On tema alles efektiivne ajakasutaja.

7. Selleks, et ise õige tuju leida

Paljud naised kasutavad pornot ka «kiirstardi» jaoks. Näiteks kui tead, et lähed kohtingule või kui tead, et kallim on sinu poole teel, et veidi linade vahel hullata, siis on porno väga hea viis, kuidas oma mootor kiiresti käima tõmmata. See on nagu eelmäng, kuid teise inimese asemel on su enda kujutlusvõime ja internet.

8. See kuulub ta mehele

Okei, see põhjus on veidi aegunud, kuid siiski - kui meestel olid veel füüsilised pornokollektsioonid, DVD'd ja VHS'id, siis heitsid nende naised materjalile kindlasti nii mõnegi pilgu, kui nad selle olemasolu avastasid. Pealegi saab teise inimese kohta tema pornokollektsiooni sirvides väga palju teada.

9. Oma fantaasiate avastamiseks

Mõnikord, kui naine ei tunne end piisavalt mugavalt, et oma seksuaalseid fantaasiad partneriga jagada, võib ta pöörduda porno poole, et neid sel viisil läbi elada. Tegemist võib olla ka millegi üsna leebega, näiteks laksud pepule, kuid kui partner kipub olema kõike muud kui seksuaalselt seikluslik, siis võib naine häbeneda. Ent porno ei anna hinnanguid.

10. Peenised