Mehed tunnistavad: jah, me teesklesime orgasmi!

1. «Ma olin väga närvis, sest see tüdruk oli selline, kellega ma tavaliselt voodisse ei läheks - ma ei suutnud asjaga lõpuni minna. Ma võtsin teda tagant ja ütlesin, et mul kohe-kohe tuleb. Seejärel jooksin ruttu vannituppa kondoomi minema viskama, et ta ei näeks, et see oli tegelikult tühi.»



2. «See oli mu tüdruksõbra sünnipäev, kui otsustasin kasutada tuimestavat kondoomi, et kauem vastu pidada. Ma ei tundnud terve aeg midagi ja kui ma suutsin terve aeg erektsiooni tagasi hoida, oli mul tegelikult raske aru saada, kas ma üldse olen ta sees või mitte.»



3. «Mul on alati valik, kas saan orgasmi viie minutiga või lasen selle tunde üle ja kestan veel järgmised 30 minutit, aga siis ei saagi orgasmi. See on minu süü, mitte naise, ja siis ma peangi orgasmi teesklema. Ilmselgelt on selles kondoom süüdi.»



4. «Ma jõin end liiga purju. Olin stressis. Mõtlesin parasjagu teistele asjadele. Kondoomi kasutades pole just väga raske teeselda.»



5. «Olime juba jupp aega seksinud, et kondoom hakkas kuivaks muutuma ja tekitas ebamugavust. Otsustasin orgasmi teeselda, sest tüdruk hakkas juba aimama, et ma ei saagi vist orgasmi.»



6. «Teesklesin, nagu oleksin orgasmi saanud. Sume valgus aitas peita, et kondoom oli tegelikult tühi. Ma olin lihtsalt väsinud ja ta oli varem isikliku solvanguna võtnud, kui ma orgasmi ei saanud.»



7. «Ma lihtsalt ei suutnud orgasmi saada ja kõik hakkas juba tuimaks muutuma. Nii ma siis tegin tugeva tõuke, pausi, oigasin ja teesklesin, et lõpetasin.»



8. «Noh, kuna mu voodi on üsna krägisev, läksime vaibale seksima, aga paraku mu põlved ei pidanud vastu. Olin sel päeval kaks jalgpallimatši pidanud, nii ma siis üritasingi seni vastu pidada, kuni saan. Kuna tal oli hormoonspiraal*, siis ta ei saanud nagunii aru, kas sain orgasmi või mitte.»



9. «Olin purupurjus, ei suutnud orgasmi saada, väsisin ära ja teesklesingi. Viis minutit hiljem juba magasin.»