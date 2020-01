Uuring kinnitab: keskiga on masendav ja just see on vanus, mil ollakse kõige õnnetum

Darthmouthi kolledži professor David Blanchflower, kes on ühtlasi endine Inglismaa riigipanga töötaja, analüüsis 132 riigist pärit andmeid, et võrrelda vanuse ja heaolu omavahelist suhet, kirjutab Bloomberg. Ta jõudis järeldusele, et U-kujuline «õnnekõver» eksisteerib igas riigis. Kõige madalamasse punkti jõuab kõver arenenud maades vanuses 47,2. Siis on inimesed kõige haavatavamad ning ebakindlamad nii oma finantsolukorra, maailmas valitseva poliitilise olukorra ja enda lähedussuhete osas.