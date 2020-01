10 peamist põhjust, miks mehed pornot vaatavad

1. Tal on igav

Peamine põhjus, miks mehed pornot vaatavad, ei ole masturbeerimine, vaid hoopis filmis aset leidvad vaimustavad dialoogid. Okei, see pole tõsi. Kuid tundub, et mehed vaatavad pornot samal põhjusel, miks naised poodlevad, söövad ning uinakuid teevad. Sest neil on igav. Tundub, et meestel hakkab kergesti igav ning nad näevad pornot meelelahutusena.

2. Masturbeerimiseks

Olgem ausad, see on väga oluline põhjus. Meestel on lihtsalt vaja end... tühjendada ning tihti juhtub, et porno lihtsalt on nende nägemisväljas. Erootiline materjal oli olemas, mees nägi seda, vaatas seda ning masturbeeris selle peale. Täpselt nii lihtne see ongi.

3. Kedagi polnud parasjagu saadaval

Kutid ja ootamine, eriti kui asi puudutab seksi, ei käi eriti hästi kokku. Neil on vaja iga mõne aja tagant ennast rahuldada, sest muidu nad lihtsalt plahvatavad. Ning kui parajasti ei ole käepärast tüdruksõpra või abikaasat või seksisõpra, kellega sängisambat tantsida, siis leiavad nad mõne video ning teevad asja lihtsalt ise ära. Probleem lahendatud.

4. Jõusaal on kinni

Nad ise võivad seda eitada, kuid tüübid tunduvad alati millegi pärast närvis olevat, eksole? Seega kui ta ei saa joosta 10km või poksikotti nokauti lüüa, siis on neil vaja kuidagi ennast maandada. Ning mõnikord sisaldab see maandus sülearvutit, kus mängib pornofilm. Mehed on sellistena tehtud, süüdistage emakest loodust.

5. Porno on tema arvates naljakas

Tuleb välja, et mõned mehed vaatavad pornot hoomis huumori eesmärgil, eriti neid veidratesse kategooriatesse kuuluvad klippe. Absurdsed lood, muu loomingu pornoparoodiad, täiesti hullumeelsed kostüümid - see on naljakas. Küsimusi tekib selle arvelt küll ainult juurde, kuid ka porno huumoriväärtus on üks selle vaatamise põhjustest.

6. Kutt on laisk

Erootika tarbimine ei ole tuumafüüsika. Pole isegi vaja oma toolilt püsti tõusta. Porno vaatamine on mõnele kutile just nagu kiirtoidu koju tellimine, ainult erektsioonidega.

7. See on lihtsam, kui päriselt seksida

Tuleb tunnistada, et seks võib tekitada paraja segaduse. Kehavedelikud, vehkivad ihuliikmed, palavikulised puusanõksud. Seda kõike arvesse võttes on sooloseks palju puhtam ning lihtsam, ent pakub ikka kergendust. Ainus probleem on selles, et pikas perspektiivis on seks teise inimesega palju rahuldustpakkuvam kui kolm virtuaalset minutit kellegagi, kes ei pruugi isegi päriselt eksisteerida.

8. Uute liigutuste õppimine

Kuidas muidu peaks keegi õppima ära liigutuse nimega helikopter? Või tulema selle peale, kuidas täpselt proovida mõnd teist misjonäriasendist keerulisemat poosi, ilma EMO-sse sattumata. Paljud tüübid näevad pornot kui loengut ülikoolis ning pornostaarid on proffessorid. Vaataja on seal selleks, et neilt õppida ning kui tüübi hinne voodis paraneb kahelt isegi neli plussile, siis pole ju mõtet kurta?

9. Alasti pornostaarid

Paljud pornostaarid näevad ilma riieteta välja täiesti teistsugused kui tavalised inimesed ning tihti on nad sellise välimuse saavutanud ilukirurgia abiga. Mehed on aga visuaalidele orienteeritud ning soovivad vahel näha midagi normist erinevat. Et nende isu uudse järgi saaks rahuldatud ning sina ise ei peaks noa alla minema. Selles võrrandis võidavad kõik.

10. Näitlemine