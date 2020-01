Päevahoroskoop ⟩ 14. jaanuar. Kaljukits vennastub kolleegidega, Vähk saab inimestest valesti aru

Kui sul on midagi pooleli jäänud või oled kellelegi liiga teinud, saad nüüd oma pahateod heastada. Pärast seda tunned end parema inimesena.

Võib tekkida ootamatuid võimalusi. Need tuleb ära kasutada, ent samas on riskimine ohtlik – hiljem võid avastada, et kiiruga tehtud otsus polnud õige.